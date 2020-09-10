КСУ начал рассмотрение дела относительно закона о НАБУ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", сообщает УНН.

Так, рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" началось в 10 часов в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания).

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ является политически мотивированным.

В заявлении Офиса Президента Украины сообщалось, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе.