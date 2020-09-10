На юге Украины танкисты и десантники провели отработку по боевой подготовке

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, подчиненных командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несут боевую службу на южном направлении, продолжаются практические занятия по боевой подготовке. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования объединенных сил ВС Украины, информирует УНН.

"Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия при обороне и контрнаступлении", - отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Отмечается, что в свою очередь, десантники - выполняют задачи по огневой подготовке. В частности, стрельбы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метания ручных гранат и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки.

По словам Наева, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

Как сообщалось ранее в УНН, в Измаиле начались украинские-румынские военные учения.