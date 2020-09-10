Показатель летальности в Украине из-за COVID-19 составляет 2,1% - Степанов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Показатель летальности из-за COVID-19 в Украине составляет 2,1%, а с начала апреля - его удалось снизить на 30%. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"То, что касается летальности: у нас, в Украине, на сегодняшний день он составляет 2,1%. Считается эта летальность очень просто. Это обычная пропорция. То есть количество общее заболевших COVID-19 и общее количество умерших от этой болезни. И процент этих умерших и является летальностью. На сегодняшний день - это 2,1%. Хочу сказать, что мы снизили эту летальность на 30%, если сравнивать это с первыми числами апреля. Она у нас была на уровне 3%", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что на это повлияли все действия, которые они делают для борьбы с COVID-19: карантинные ограничения и правила, утвержденные протоколы лечения.

"Вообще все, что касается летальности - то она у нас одна из самых низких в мире. И это то, чем мы можем гордиться. Нашими врачами, и нашими, в том числе, действиями, которые приводят к таким показателям. Например, в такой стране как Франция, летальность составляет более 9%. В Великобритании - более 11%. В Германии - около 4%. В Соединенных Штатах Америки - около 3%", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что более 90% от всего количества умерших - люди старше 50 лет. 79,7% - люди, которые имели сопутствующие заболевания.

Напомним, 4 сентября показатель летальности от COVID-19 в Украине составил 2,2%.