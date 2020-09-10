Образование избирательных округов в Киеве хотят отменить через ОАСК

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева просят отменить решение об образовании территориальных избирательных округов в столице перед выборам депутатов Киевского городского совета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева просят отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 07.09.2020 года № 7 "Об образовании территориальных избирательных округов с очередных выборов депутатов Киевского городского совета 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск поступил в суд от жителя Деснянского района Киева.

"По мнению истца, обжалуемое постановление было принято с нарушением установленного законодательством срока", - добавили в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

По данным ОПОРЫ, городская ТИК проголосовала за образование 13 округов в Киеве. В окончательном формировании 3 района города (Деснянский, Днепровский и Святошинский) были разделены на два округа каждый. Это решение поддержали 10 членов комиссии, 7 проголосовали против и 1 воздержался.