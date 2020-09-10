В Минздраве сообщили о росте уровня вакцинирования в Украине

КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на начало сентября, в Украине, после падения, возросло количество вакцинаций, однако за 4 месяца важно вернуться к запланированному графику. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В начале пандемии мы увидели, что в результате введения карантинных мероприятий, хотя мы не запрещали ни в коем случае любые вещи, связанные с прививками, но этот уровень прививок упал. Сейчас, на начало сентября, мы видим, что некоторые области и в целом по стране - количество прививок, вакцинации, растет. Но, в то же время, для нас очень важно, чтобы в ближайшие 4 месяца мы полностью вошли в тот график, который мы планировали. График очень прост: для нас большая необходимость для нас - я имею в виду для всей страны, для всех граждан - ради нашего здоровья делать все эти прививки, согласно календаря прививок. И чтобы мы достигали уровня охвата иммунизации до 95%", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что вакцины, которые входят в календарь прививок, являются бесплатными и уже закуплены за деньги налогоплательщиков.

"Уровень охвата такой вакциной, как КПК (это от кори, паротита и краснухи) - это дети от 1 до 6 лет, он является самым низким по Украине, особенно по некоторым регионам. Хуже всего такие плановые показатели по КПК выполняются в Винницкой области, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской и Черновицкой", - добавил министр.

Напомним, в Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине.