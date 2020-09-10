Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5760

Смена главы Укроборонпрома: нардеп заявил, что Шмыгаль внес представление на назначение Тихонова

Смена главы Укроборонпрома: нардеп заявил, что Шмыгаль внес представление на назначение Тихонова

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором ГК "Укроборонпром" в Офис Президента. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"... господина Тихонова упорно проталкивают на должность главы Укроборонпрома. По моей информации, вчера утром Премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис Президента", - сообщил нардеп.

Также он сообщил, что Президент вернулся в Киев после вчерашнего визита в регионы.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что руководство государственного концерна будет изменено в ближайшее время.

После этого послы G7 в Украине сделали заявление, в котором указали, что реформа Укроборонпрома является фундаментальной для экономического будущего Украины, и только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех концерна.

Справка УНН: Сергей Тихонов был народным депутатом Украины 3-го созыва (1998 - 2002 г.г.) от Прогрессивной социалистической партии Украины, возглавляемой Наталией Витренко. Был членом Партии регионов. На данный момент заведующий отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента. 

Источник: УНН
Теги: Укроборонпром, Офис президента Украины, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.