Смена главы Укроборонпрома: нардеп заявил, что Шмыгаль внес представление на назначение Тихонова

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором ГК "Укроборонпром" в Офис Президента. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

"... господина Тихонова упорно проталкивают на должность главы Укроборонпрома. По моей информации, вчера утром Премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис Президента", - сообщил нардеп.

Также он сообщил, что Президент вернулся в Киев после вчерашнего визита в регионы.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что руководство государственного концерна будет изменено в ближайшее время.

После этого послы G7 в Украине сделали заявление, в котором указали, что реформа Укроборонпрома является фундаментальной для экономического будущего Украины, и только руководство, приверженное прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех концерна.

Справка УНН: Сергей Тихонов был народным депутатом Украины 3-го созыва (1998 - 2002 г.г.) от Прогрессивной социалистической партии Украины, возглавляемой Наталией Витренко. Был членом Партии регионов. На данный момент заведующий отделом Главного департамента по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента.