Коронавирус в ВСУ: за сутки - 44 новых случая COVID-19

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 44 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеют 643 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 10 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 643 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1440 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 122 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в медсилах.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 37 человек (Киевская область - 11, Львовская область - 10, Одесская область - 6, Черновицкая область - 2, Ровенская область - 3, Хмельницкая область - 1, Житомирская область и Полтавская области - 2). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.