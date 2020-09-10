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Зеленский на следующей неделе совершит визит в Австрию

Зеленский на следующей неделе совершит визит в Австрию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Австрию, где проведет ряд встреч и примет участие в нескольких мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"15-16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия. В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой. Владимир Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита запланировано участие Президента Украины и его жены в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский назвал три приоритета украинского-израильских отношений.

Источник: УНН
Теги: визит, Австрия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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