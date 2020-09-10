"Возрожденный" недавно криворожский ФК уже нацелился на УПЛ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. ФК “Крибвас”, который недавно был возрожден на базе клуба “Горняк” имеет амбициозные планы. Об этом рассказал президент ФК Константин Караманиц, передает УНН со ссылкой на “СпортАрену”.

“Сейчас мы находимся на том этапе, что „Кривбасс“ финансировать те же источники, что и „Горняк“, — отметил президент криворожского клуба. — Плюс у нас уже появились спонсоры. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, которые проявили интерес самостоятельно”, — рассказал он.

Караманиц уточнил, что задача ФК — выход в премьер-лигу.

“Мы понимаем что чем выше мы будем подниматься, то интерес будет расти. А у нас задача — выход в премьер-лигу. И для этого нужны большие деньги”, — резюмировал он.

Напомним, что “Кривбасс” начал сезон во Второй лиге. Презентовали возобновленный клуб 20 августа.

По поручению Президента Украины, над возрождением криворожской команды работали в УАФ совместно с депутатами от “Слуги народа”, в частности, Юрием Корявченков.

Приветствуя команду с обновлением президент УАФ Андрей Павелко отметил, что “вскоре клуб составит серьезную конкуренцию футбольной элите страны”.