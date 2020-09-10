На дорогах с фотофиксацией аварийность снизилась втрое

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственная программа безопасности дорожного движения была отработана в течение последних двух лет. Об этом во время обсуждения “Безопасность имеет значение” сообщил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков, передает УНН.

Эффективность безопасности на дорогах измеряется по количеству травмированных и погибших людей на 100 тыс. населения. Кирилл Хомяков продемонстрировал статистику смертности в ДТП в странах Европы.

“Украина находится в конце этого списка. Но существенное снижение травматизма и смерти на дорогах возможно. Нашу новую стратегию мы писали вместе с международными партнерами проекта „Еджис“, финансируемого европейской комиссией, и взяли за основу. Видение, которое применяют северные страны Европы, это те показатели к которым мы стремимся”, — прокомментировал председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Хомяков отметил, что на участках, где водители знают, что будет контроль, аварийность уменьшилась в три раза.

“Показатели следующие: на тех участках, на которых установлены камеры, это 45 комплексов в Киеве и Киевской области, до установления камер было 37 ДТП, а после, за тот же период — 13”, — подчеркнул Хомяков.

По его словам, основные фокусы программы на этот год — это строительство объектов дорожной безопасности, развитие автоматической фиксации нарушений и автоматический габаритно-весовой контроль.

“Наша цель не только увеличить комплексы фиксации нарушений, а 220 единиц будет дополнительно установлено уже в этом году, а также предоставить Национальной полиции Украины и патрульной полиции возможность фиксировать нарушения скорости в движении”, — подытожил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Также он добавил, что сейчас их команда работает над новой государственной стратегией с международными партнерами, которая состоит из трех документов: стратегия, план действий, и государственная целевая программа. Официальное утверждение на Кабмине планируется завершить уже к концу ноября.

Напомним, Кирилл Хомяков в своем интервью рассказал, что миссия Укринфрапроекта — стать финансово-проектным офисом для всех организаций в сфере управления Министерства инфраструктуры, а также обеспечить реализацию всех проектов в сфере авиа-, речного, морского транспорта и дорожной безопасности.