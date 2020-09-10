В Минздраве сообщили о ситуации с распространением COVID-19 в регионах

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 10 сентября 2020 года: в 18 регионах заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую в 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МЗ.

В частности, это следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Тернопольской области — 273,2 человека на 100 тыс. населения.

Отмечается, что наибольшее количество коек в учреждениях здравоохранения первой волны у Львовской области — 2585.

Самый высокий показатель охвата тестированием на COVID-девятнадцатого Киеве (214,2 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Все остальные области соответствуют показателю в 24 тесты на 100 тыс.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.