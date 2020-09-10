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За месяц в Украине количество активных случаев COVID-19 возросло в более чем в 2 раза

За месяц в Украине количество активных случаев COVID-19 возросло в более чем в 2 раза

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За месяц в Украине количество активных случаев COVID-19 возросло в более чем в 2 раза. Так, зарегистрировано 76712 подтвержденных активных больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.

"Количество активных случаев COVID-19 за 10 сентября возросло в 2,2 раза по сравнению с количеством активных больных 10 августа. Распространение вируса SARS-CoV-2 среди населения в основном обусловлено ложным чувством безопасности в связи с ослаблением карантина", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целях предупреждения и снижения уровня заболеваемости COVID-19, необходимо соблюдать простые меры профилактики - респираторной гигиены, гигиены рук и физического дистанцирования.

"По состоянию на 10 сентября в Украине зарегистрировано 76 712 подтвержденных активных больных коронавирусной болезнью COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 201,4", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине на 8:45 10 сентября зафиксировано уже более 145 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2,5 тысяч.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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