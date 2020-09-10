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Степанов поделился впечатлениями о пребывании в защитном костюме: у меня была мокрая рубашка

Степанов поделился впечатлениями о пребывании в защитном костюме: у меня была мокрая рубашка

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что находиться в защитном костюме для медиков очень трудно, у него уже за 20-25 минут была мокрая рубашка. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Вчера я лично посетил нашу 4 больницу города Киева... Конечно, я переоделся в средство индивидуальной защиты, кстати в полном достатке в этой больнице. Для того, чтобы непосредственно посмотреть, как же они работают, и пообщаться, в том числе, с пациентами. Первое, что хочу отметить и хотел бы сказать — я в отделении находился буквально 25-30 минут, непосредственно в отделении с больными COVID-19. Я каждый день благодарю наших врачей и медицинских работников за их работу, но я вам могу сказать, что если бы вы себе представляли, что такое одеть этот костюм. В каком ты состоянии находишься и еще должен лечить, делать свою работу. Это, поверьте, очень трудно. Буквально за 20-25 минут у меня была полностью мокрая рубашка и это действительно трудно”, — сказал Максим Степанов.

Напомним, сейчас медицинские учреждения в Украине имеют 1,4 млн защитных костюмов и халатов, что в среднем составляет трехмесячное обеспечения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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