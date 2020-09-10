Верещук о столичных МАФах: будем сносить, давая предпринимателям взамен новое место работы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Столичные МАФы надо сносить так, чтобы не пострадали предприниматели. Их надо обеспечить новым местом работы. Об этом в блиц-интервью журналистам одного из украинских радио рассказала кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Будем убирать, но не так, чтобы люди страдали. Им надо дать возможность, где бы они могли осуществлять свою предпринимательскую деятельность", - подчеркнула она.

Комментируя целесообразность обновления столичного автобусного парка, Верещук сказала: "Маршрутки надо менять на автобусы". "Они должны идти в прошлое, но перевозчикам надо дать возможность получать нормальные лизинговые программы. С долгосрочными контрактами на 3-5 лет, а не на полгода, как сейчас делает КГГА", - говорит она.

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Верещук также рассказала, как собирается решать проблему киевских "хрущевок".

"Реновация - это целая программа, которая требует законодательного закрепления. Потому что сейчас есть проблема - на снос здания должны согласиться 100% жителей. Мы хотим уменьшить этот показатель до 75%. Поскольку в случае показателя 100% - мы дом никогда не снесем.

Поэтому, реновация - но это инвестиционные средства. Город не потянет, даже имея 58 млрд бюджета", - говорит она.

Отдельно Верещук прокомментировала целесообразность переименования столичных улиц. Она уточнила, что если и будет в этом необходимость, то принимать соответствующие решения нужно, исключительно опираясь на мнение жителей города.

"Я буду очень осторожна в этом и буду всегда полагаться на мнение горожан. Потому что мы можем переименовывать улицы так, что будут постоянные конфликты и распри не только между депутатским корпусом и городским головой, но и внутри. Моя позиция - делать так, как это делали в Польше: если надо переименовать улицы - мы назовем их Медовая, Киевская, Лунная, но так, чтобы не было раздоров. Чтобы не навредить, потому что история не может нас ругать - она должна нас мирить", - подчеркнула она.

Как писал УНН, столица до сих пор "утопает" в МАФах. А потому от Кличко в очередной раз требуют выполнить его давнее обещание - очистить город. Об этом к главе столицы пишут все новые и новые запросы и петиции.

Напомним, еще в апреле Кличко обещал принятие новых правил размещения МАФов в Киеве.

А за "борьбу" с МАФами длительное время отвечал экс-директор департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец. Сегодня же скандальный бывший чиновник подозревается в незаконном обогащении и присвоении бюджетных средств.

29 мая суд избрал ему меру пресечения в виде залога (31,5 тыс. грн), а сам Кличко тогда заявлял о готовности взять своего соратника на поруки.

Заметим, согласно данным KV, именно Белоцерковец является сейчас одним из фактических руководителей предвыборного штаба Кличко.