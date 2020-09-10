Школу в Кировоградской области закрыли на карантин из-за COVID-19

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 сентября. УНН. В поселке Капитановка, что в Кировоградской области, из-за случая заболевания работника школы на COVID-19 прекратили учебный процесс. Об этом УНН сообщили в Новомиргородский районной государственной администрации.

"Жительница Капитановки в период с 1 сентября находится в Киеве. 7 сентября в частной столичной лаборатории женщина сдала анализы на наличие заболевания, а 9 сентября получила "позитивный" результат", - говорится в сообщении.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди учащихся и персонала, на период проведения противоэпидемических мероприятий (на срок 14 дней от последнего пребывания больного на работе - до 15 сентября 2020 года) учебный процесс в школе прекратили.

Как сообщал УНН, в Киевской области из-за COVID-19 14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение.