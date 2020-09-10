Зеленский о нападениях на хасидов в Умани: антисемитизм - яд, которому не место в Украине

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антисемитизм - это яд, которому не место в Украине и решительно осудил любые антисемитские нападения. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм - яд, которому не место в Украине. Мы очень тесно сотрудничаем с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани, чтобы защитить паломников", - сказал Владимир Зеленский, комментируя вопрос о нападениях на евреев-хасидов в Умани.

По его словам, они реагируют на каждую антисемитскую агрессию, и согласно опросу исследовательского центра Pew Research Center в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с самым низким уровнем антисемитизма.

"Это обнадеживает, но, очевидно, нам всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", - добавил Президент.

Напомним, 28 августа жители Умани вышли на улицу и не пускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

Позже, 1 сентября, в Умани во время конфликта хасиду разбили нос.