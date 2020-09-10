Арахамия: мы задаем тренды, когда выдвигаем женщин на должности мэров

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал выдвижение женщин на должности мэров от партии. Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По словам Арахамии, выбор женских кандидатур - это возможность лучше позаботиться об украинских городах.

"Я считаю, что это удачный выбор. Мы снова задаем тренды - у нас 7 женщин-кандидатов в мэры. Если вы оцените за последние 25 лет, то где-то проскакивали 1-2 кандидата. То есть, мы даем четкий посыл - женщины-кандидаты в мэры - это будущая проходная история. Большинство наших городов - недолюбленные. Мне кажется, что у женщины получится лучше заботиться о городе", - сказал Арахамия.

Как писал УНН, на должность мэра Киева СН выдвинули кандидатуру Ирины Верещук. Политик накануне победила в партийных праймериз. Сегодня Верещук, по данным социологов, занимает второе место рейтингов и имеет все шансы выйти во второй тур.

При этом, политологи называют Ирину Верещук наиболее неудобным оппонентом для действующего руководителя столицы.

Напомним, сама кандидат называет Кличко единым для нее конкурентом и нацелена на победу.