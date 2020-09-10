Арахамия: мы задаем тренды, когда выдвигаем женщин на должности мэров
Давид Арахамия
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал выдвижение женщин на должности мэров от партии. Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
По словам Арахамии, выбор женских кандидатур - это возможность лучше позаботиться об украинских городах.
"Я считаю, что это удачный выбор. Мы снова задаем тренды - у нас 7 женщин-кандидатов в мэры. Если вы оцените за последние 25 лет, то где-то проскакивали 1-2 кандидата. То есть, мы даем четкий посыл - женщины-кандидаты в мэры - это будущая проходная история. Большинство наших городов - недолюбленные. Мне кажется, что у женщины получится лучше заботиться о городе", - сказал Арахамия.
Как писал УНН, на должность мэра Киева СН выдвинули кандидатуру Ирины Верещук. Политик накануне победила в партийных праймериз. Сегодня Верещук, по данным социологов, занимает второе место рейтингов и имеет все шансы выйти во второй тур.
При этом, политологи называют Ирину Верещук наиболее неудобным оппонентом для действующего руководителя столицы.
Напомним, сама кандидат называет Кличко единым для нее конкурентом и нацелена на победу.
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