ООС: с начала суток сохраняется "режим тишины"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции, сохраняется "режим тишины". Об этом во время брифинга заявила капитан Юлия Пампуха с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"За вчера, 9 сентября, и с начала текущих суток до полудня, провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения зафиксировано не было. На всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина", - отметила она.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.