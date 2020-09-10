Новости: Политика
Четверг, 10 сентября 2020, 12:51 • Валерия Гуржий • 4290
ООС: с начала суток сохраняется "режим тишины"
КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала суток боевики ни разу не обстреляли украинские позиции, сохраняется "режим тишины". Об этом во время брифинга заявила капитан Юлия Пампуха с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"За вчера, 9 сентября, и с начала текущих суток до полудня, провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения зафиксировано не было. На всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина", - отметила она.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.
Источник: УНН
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