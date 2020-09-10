Украинцам нет разницы, является ли их президент евреем, христианином или мусульманином - Зеленский

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не был мишенью для антисемитских высказываний во время предвыборной кампании или президентства из-за его еврейских корней. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

"Я никогда не был мишенью антисемитских высказываний: ни во время предвыборной кампании, не с момента избрания президентом. Украинскому народу безразлично, является ли его президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа", - сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, были ли странные случаи его восприятия украинцами, учитывая его еврейские корни.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что антисемитизм - это яд, которому не место в Украине и решительно осудил любые антисемитские нападения.