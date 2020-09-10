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Полицейские со всей Украины поддержали осужденного нацгвардийця Маркива

Полицейские со всей Украины поддержали осужденного нацгвардийця Маркива

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

“Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!”, — так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. “Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции — 29 сентября во Милане”, — отметил он.

Напомним, в парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива — Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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