Полицейские со всей Украины поддержали осужденного нацгвардийця Маркива

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом в своем Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

“Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!”, — так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. “Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции — 29 сентября во Милане”, — отметил он.

Напомним, в парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива — Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

“Свободу защитнику Украины Виталию Маркивым!”, — так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции — 29.09.20 в Милане. #freeMarkiv pic.twitter.com/uobP3ullmw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.