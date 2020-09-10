В Житомирской области от огня спасли 26 тонн зерна

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Спасатели в Житомирской области в среду ликвидировали возгорание прицепа с зерном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

"9 сентября в 22:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля Volvo в с. Олиевка Житомирского района. Как стало известно, во время движения грузовика у прицепа заклинило тормозные колодки, в результате чего загорелись колеса. Еще до прибытия спасателей водитель самостоятельно пытался тушить пожар с помощью огнетушителя, но безуспешно", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных горели все 6 колес прицепа.

"В короткое время пламя прибили и не допустили распространение огня на зерно, что было в середине. В 22:58 пожар был локализован, а в 00:03 ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия уничтожено колеса, повреждены элементы прицепа и спасены 26 тонн зерна" , - отметили спасатели.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, в Украине удерживается теплая и засушливая погода, а на большей части территории страны объявлен высокий уровень пожарной опасности.