В НБУ приняли Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальный банк Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Об этом во время брифинга сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

“Хочу сообщить, что сегодня, на заседании 10 сентября, Совет Национального банка принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Работа над документом продолжалась последние 2 месяца. К ней были привлечены специалисты Национального банка, Совета Национального банка”, — сказал Кирилл Шевченко.

Он отметил, что они обменивались мнениями и дискутировали, и нашли понимание по всем ключевым вопросам.

“Как следствие, мы получили более зрелый, более практичный документ, дающий ответы как развивать экономику в условиях мирового кризиса. Остановись на главном. Основные принципы на 2021 год предусматривают продолжение политики инфляционного таргетирования. Наша среднесрочная цель по инфляции остается неизменной — 5%. Также мы не отказываемся от режима гибкого курсообразования, сохраняем курс на валютную либерализацию и избегаем любых норм, форм фискального доминирования над монетарной политикой”, — добавил Кирилл Шевченко.

По его словам, также НБУ направляет свою деятельность на обеспечение ценовой и финансовой стабильности и поддержания устойчивого экономического роста.

“Что нового есть в документе. Главное, что привлекает внимание, это больше фокус на вопросах экономического развития, в частности активизация кредитования и удешевления ресурсов для бизнеса. В этом контексте затрагивается широкий круг вопросов: снижение кредитных рисков банков, развитие небанковского финансового рынка, развитие фондового рынка и тому подобное. Здесь действительно есть над чем работать. В общем считаю, что основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 — это сигнал бизнесу, экспертному сообществу, гражданам, о последовательности политики Национального банка Украины. Низкая и стабильная инфляция остается нашим приоритетом. В то же время НБУ ставит перед собой амбициозную задачу не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить кредитование, способствовать удешевлению и при распределении финансовых ресурсов в пользу реального сектора экономики”, — сказал глава НБУ.

Напомним, Кабмин принял план приоритетных действий правительства на 2020 год.