Мы должны и в дальнейшем занимать решительную позицию по реализации "Северного потока-2" - Разумков

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков провел встречу с Маршалком Сената Польши Томашем Гродским. Стороны обсудили углубление сотрудничества, строительство "Северного Потока-2" и ситуацию в Республике Беларусь, передает УНН со ссылкой на "Правительственный портал".

"Убежден, что взаимодействие парламентов наших стран будет способствовать развитию стратегического партнерства между Украиной и Польшей и служить укреплению безопасности и стабильности в Европе", - отметил глава ВР.

Разумков подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе требует дальнейшего активного взаимодействия парламентских делегаций Украины и Польши в рамках международных организаций.

Он также отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменными внешнеполитическими приоритетами Украины.

"Мы имеем хорошие межпарламентские отношения с Польшей, и Украина готова к их углубления, ведь международная поддержка помогает нашей стране сдерживать давление страны-агрессора", - отметил Разумков.

Кроме того, глава парламента подчеркнул, что важным аспектом взаимодействия Украины и Польши является сотрудничество по вопросам энергетической безопасности.

"Мы должны и дальше занимать решительную позицию по строительству "Северного потока-2", ведь он является реальной угрозой для экономической и политической стабильности в Европе", - отметил Дмитрий Разумков.

Также во время встречи была обсуждена ситуация в Беларуси.

"Позиция Украины уже неоднократно была озвучена: для нас важно, чтобы Беларусь развивалась как демократическое, свободное государство, а ее власть была признана народом Беларуси и другими странами мира. Украина никогда не вмешивается в избирательный процесс других государств, но для нас важно, чтобы была выбрана легитимная власть. Это вопрос не только сохранения государства Беларусь, но и стабильности в регионе", - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНН, Госдеп США призывает власти Германии пересмотреть сотрудничество с Россией по газопроводу "Северный поток-2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.