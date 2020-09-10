В НБУ прогнозируют рост мировой экономики в 2021-2022 годах

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальный банк Украины ожидает рост в 2021-2022 годах мировой экономики, однако это не компенсирует потери текущего года. Об этом во время брифинга сказал глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает корреспондент УНН.

"Ожидается, что после рецессии 2020 года мировая экономика, благодаря принятым монетарным и фискальным рискам, возобновит свой рост в 2021-2022 годах. Однако, учитывая беспрецедентность этого кризиса - они не полностью компенсируют потери текущего года. Восстановление мировых экономик будет длительным и будет продолжаться достаточно большой промежуток времени из-за быстрых темпов распространения эпидемии прежде всего у основных торговых партнеров Украины и внутренних дисбалансов, в частности, долговых проблем, отдельных стран еврозоны, с которыми также наше государство имеет тесные экономические контакты", - сказал Богдан Данилишин.

По его словам, инфляция в мире останется достаточно подавленной.

"Все еще слабый спрос несмотря на постепенный рост заработных плат и снижение уровня безработицы будут стимулировать инфляционные процессы как и в развитых странах, так и в странах, рынки в которых развиваются", - добавил глава совета НБУ.

Также он отметил, что монетарная политика ведущих центральных банков остается сверхмягкой.

Напомним, в НБУ приняли основные принципы денежно-кредитной политики на 2021.