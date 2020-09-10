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Программой "Доступні ліки" пользуется уже 2,3 млн украинцев - правительство

Программой "Доступні ліки" пользуется уже 2,3 млн украинцев - правительство

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственной программой "Доступні ліки" пользуется уже 2,3 млн украинских пациентов. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

"Государственной программой реимбурсации "Доступні ліки" пользуются уже 2 млн 350 тысяч украинских пациентов, 462 тысячи из них проживают в сельской местности", - говорится в сообщении.

По данным правительства, за последние 24 часа впервые лекарства по указанной программе получили почти 2 тысячи пациентов. Среди тех, кто пользуется программой, 63% - это люди старше 65 лет, 36% - люди от 40 до 64 лет. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.

В рамках программы, в 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 618 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам. С начала этого года врачи выписали 9,5 млн электронных рецептов на лекарства по программе, 85% из которых уже погашено, то есть пациенты получили необходимые лекарства в аптеке.

НСЗУ законтрактовала 1179 аптечных учреждений на работу по программе "Доступні ліки". Пациент может получить лекарства по программе в 8,5 тысячах аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и поселках городского типа. В программу входят лекарства как украинских производителей - сейчас их 60%, так и иностранных - их 40%.

Сегодня в программе "Доступні ліки" 264 лекарственных средства, в том числе 85 - которые пациент может получить бесплатно. В частности, в программе "Доступні ліки" 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - диабета II типа, 15 - бронхиальной астмы, 1 - для лечения ревматических болезней.

Все эти лекарства пациент может получить по рецепту в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, лекарства, аптека
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