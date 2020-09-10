Программой "Доступні ліки" пользуется уже 2,3 млн украинцев - правительство

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственной программой "Доступні ліки" пользуется уже 2,3 млн украинских пациентов. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

"Государственной программой реимбурсации "Доступні ліки" пользуются уже 2 млн 350 тысяч украинских пациентов, 462 тысячи из них проживают в сельской местности", - говорится в сообщении.

По данным правительства, за последние 24 часа впервые лекарства по указанной программе получили почти 2 тысячи пациентов. Среди тех, кто пользуется программой, 63% - это люди старше 65 лет, 36% - люди от 40 до 64 лет. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.

В рамках программы, в 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 618 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам. С начала этого года врачи выписали 9,5 млн электронных рецептов на лекарства по программе, 85% из которых уже погашено, то есть пациенты получили необходимые лекарства в аптеке.

НСЗУ законтрактовала 1179 аптечных учреждений на работу по программе "Доступні ліки". Пациент может получить лекарства по программе в 8,5 тысячах аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и поселках городского типа. В программу входят лекарства как украинских производителей - сейчас их 60%, так и иностранных - их 40%.

Сегодня в программе "Доступні ліки" 264 лекарственных средства, в том числе 85 - которые пациент может получить бесплатно. В частности, в программе "Доступні ліки" 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 - диабета II типа, 15 - бронхиальной астмы, 1 - для лечения ревматических болезней.

Все эти лекарства пациент может получить по рецепту в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. Единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год.