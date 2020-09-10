Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4875

Кулеба начал визит в Испанию

Кулеба начал визит в Испанию

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свой визит в Короливстива Испания встречей с председателем Сената страны, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

“Министр Дмитрий Кулеба начинает свой визит в Испанию встречей с председателем Сената Испании Пилар Леп”, — информирует МИД в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Испания является важным партнером для Украины.

“Мы надеемся на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между нашими странами, в частности диалога между нашими парламентами”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее на этой неделе Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с рабочим визитом в Португалию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Испания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.