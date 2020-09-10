Кулеба начал визит в Испанию

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал свой визит в Короливстива Испания встречей с председателем Сената страны, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

“Министр Дмитрий Кулеба начинает свой визит в Испанию встречей с председателем Сената Испании Пилар Леп”, — информирует МИД в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Испания является важным партнером для Украины.

“Мы надеемся на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между нашими странами, в частности диалога между нашими парламентами”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее на этой неделе Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с рабочим визитом в Португалию.