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ГБР после вчерашнего интервью вызвало Богдана на допрос

ГБР после вчерашнего интервью вызвало Богдана на допрос

Андрей Богдан

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Государственное бюро расследований вызывает экс-главу Офиса Президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает УНН.

"9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, что не предусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Как указано, ГБР уже направило повестку о вызове на адрес его регистрации.

Накануне Богдан заявил, что выехал из Украины после интервью о деятельности Президента Зеленского.

Источник: УНН
Теги: допрос, ГБР

В тексте упоминаются

Богдан Андрей
Богдан Андрей
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