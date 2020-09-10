Около половины украинцев негативно относятся к ограничительным мерам в школах - опрос

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине 40% украинцев негативно относятся к введению ограничительных мер для организации обучения в школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования Социологической группы "Рейтинг".

"По данным исследования Социологической группы Рейтинг, 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время половина опрошенных считают оптимальными противокарантинные правила для школ, введенные властями с сентября этого года. При этом, четверть считают их слишком жесткими, 11% - наоборот слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает введенные меры жесткими, среди тех, кто имеет детей дошкольного возраста.

"49% поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста", - говорится в результате опроса.

Справка: в опросе приняло участие населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 1-5 сентября 2020 г.

Напомним, в Министерстве образования и науки Украины напомнили необходимость соблюдения законодательства при организации образовательного процесса и пригрозили штрафами за его невыполнение.