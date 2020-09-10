Кличко покровительствует незаконному строительству на Почтовой площади - Таран

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с Денисом Комарницким покрывают незаконное строительство на Почтовой площади, которое искажает ее архитектурный ансамбль. Такое мнение высказал политический эксперт и блоггер Виктор Таран на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Неоднократно писал, что соперником Кличко во втором туре может стать его антирейтинг. И вот очередной скандал. Есть информация, что якобы мэрия разрешила сделать из небольшого технического помещения на Почтовой площади двухэтажное здание ресторана. При том, что против незаконного строительства, которое проводится под видом "реконструкции сгоревшего здания", уже несколько месяцев борются активисты", - отметил Таран.

Он напомнил, что незаконное строительство на Почтовой площади, 3-В, продолжается с весны. Информационный щит у площадки сообщает, что на месте ведется "капитальный ремонт нежилого помещения", а заказчиком выступает "физическое лицо".

"Известно, что подрядчиком выступает ООО "Прайм Билд Девелопмент", а проектировщиком - ООО "КО Проджект". Заказчик же строительства остается неизвестным. Так вот, говорят, что заказчик этой незаконной постройки - человек, якобы, близкий к Кличко и Комарницкому. И именно поэтому, как говорят, они строительство, искажающее Почтовую площадь, покрывают. Специалисты утверждают, что рентабельность такого проекта составит 200%, но только при условии "сотрудничества" с городскими властями", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, ранее СМИ писали, что, вероятно, к этому строительству причастны нардеп нескольких созывов Нестор Шуфрич и экс-глава Госкомпредпринимательства - бизнесмен Михаил Бродский.

"Также в СМИ публиковалась информация, что эта незаконная застройка находится здесь исключительно из-за халатности и коррупции в окружении мэра Киева и самого Виталия Кличко. При этом в рекламных материалах рейдеров, которые по соглашению Кличко захваченное здание называют "физическими лицами, далекими от политики", - констатировал политолог.

Таран подчеркнул, что возведение в этом месте зданий запрещено из-за близости речного вокзала.

"А самое печальное в этой истории то, что строительство ресторана не просто нарушает архитектурный ансамбль столичного речного вокзала. Дело в том, что здание Киевского речного вокзала является памятником архитектуры. И любое строительство вплотную к нему - незаконно и запрещено из-за того, что может не только разрушить памятник, но и уничтожить его визуально. Но, кажется, Кличко с Комарницким это не смущает", - резюмировал Виктор Таран.

Отметим, что Кличко давно упрекают за хаотичную застройку столицы, которая имеет место, в том числе, и "благодаря" коррупционным схемам. Эксперты объясняют, что в Киеве до сих пор нет нормального Генплана. И, соответственно, все сомнительные строительные вопросы решаются за "договорняки".

Напомним, согласно опросу социологов, около 40% киевлян недовольны деятельностью Кличко на посту мэра города.