Рост ВВП и дефицит текущего счета: в НБУ считают, что Украина будет приспосабливаться к новым условиям

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Национальном банке Украины считают, что Украина в 2021 году будет приспосабливаться к новым условиям и произойдет возврат макроэкономических показателей к своим уравновешенным состояниям. Так, произойдет рост ВВП, а дефицит текущего счета будет в пределах 4%. Об этом во время брифинга сказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает корреспондент УНН.

“Мы считаем и констатируем в Основных принципах денежно-кредитной политики, экономика Украины будет приспосабливаться к новым условиям с последующим возвращением макроэкономических показателей к своим уравновешенным состояниям. Рост валового внутреннего продукта постепенно восстанавливаться и следовать к своему потенциальному уровню. На фоне отмены карантина и оживление внешнего спроса экономическая активность в большинстве видов экономической деятельности будет восстанавливаться”, — сказал Богдан Данилишин.

По его словам, смягчение монетарных условий и значительный фискальный импульс будет способствовать активизации экономического роста и восстановлению возвращение инфляции к цели.

“Дефицит текущего счета будет расширяться, однако останется в приемлемых пределах — около 4% ВВП. Расширение будет происходить вследствие постепенного роста совокупного спроса и снижения поступлений от транзита газа. Международные резервы будут расти, что будет создавать подушку безопасности на случай кризисных явлений. Несмотря на низкий текущий уровень инфляции Национальный банк будет уделять должное внимание проинфляционным рискам. Основными рисками является прекращение сотрудничества с МВФ, однако мы считаем, что это маловероятный сценарий, свертывания структурных реформ и длительный срок пандемии коронавируса с сохранением ограничительных мер на более длительный период”, — добавил глава совета НБУ.

Он отметил, что также рискам относится снижение урожая из-за плохих погодных условий и эскалации конфликта на востоке Украины.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост мировой экономики в 2021-2022 годах.