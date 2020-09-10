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Около 75% украинцев считают, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учащихся

Около 75% украинцев считают, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учащихся

КИЕВ. 10 сентября. УНН. 74% украинцев считают, что весенний карантин негативно повлиял на успеваемость учеников. В то же время 72% украинцев выступает за обучение по традиционной системе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования Социологической группы Рейтинг.

“72% считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений). 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% — полностью дистанционную”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодой возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

“74% считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей в школах. 66% имеют подобные ожидания и касательно обучения в этом году”, — добавляется в сообщении.

Справка: в опросе приняло участие населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 1-5 сентября 2020 года.

Напомним, Министерство образования и науки Украины предлагает к общественному обсуждению законопроект “Об образовании взрослых”, который направлен на законодательное обеспечение условий функционирования образования взрослых в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Коронавирус
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