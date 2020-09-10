Наливайченко: НКРЭКУ несет персональную ответственность за схемы в энергетике

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) несет персональную ответственность за коррупционные схемы на энергорынке. Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице Facebook, со ссылкой на предварительные выводы в рамках работы временной следственной комиссии парламента, передает УНН.

"Персональная ответственность за коррупционные схемы в энергетике, в частности так называемые схемы "торговли воздухом", лежит непосредственно на руководстве НКРЭКУ. В период с декабря 2019 по февраль 2020 года, на который пришелся пик манипуляций на балансирующем рынке электрической энергии, национальный регулятор, вопреки ряду обращений и рекомендаций, не принял никаких мер по ликвидации этой схемы", - написал Наливайченко.

По заключению временной следственной комиссии парламента, первые шаги регулятора, направленные на ликвидацию схемы "торговли воздухом", были приняты руководством НКРЕКП только в конце февраля 2020 года, когда масштаб коррупционных схем достиг миллиардов гривен.

"Материалы, собранные временной следственной комиссией о коррупционных злоупотреблениях руководством НКРЭКУ, направляем в правоохранительные органы", - отметил народный депутат Наливайченко.

В результате этой схемы, государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укрнерего" получили за первое полугодие убытки в размере 2,65 млрд грн и 18 млрд грн соответственно.

"Основным выгодополучателем (бенефициаром) схемы "торговли воздухом", по выводам, стало ООО "Новая-Энергетическая-Компания". Только за первые 6 месяцев 2020 года выручка этого трейдера, в том числе благодаря "торговли воздухом", составила 4,2 млрд гривен!", - подытожил Наливайченко.

Напомним, "Энергоатом" засекретил зарплату руководителя, которая достигла 300 тыс. грн в мае (в период карантина).