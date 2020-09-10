Поддержка со стороны президента Зеленского усиливает позиции Верещук в предвыборной гонке - Рашмедилова

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Согласно опросу Исследовательского центра “Имидж-Контроль”, фаворитами столичной предвыборной гонки на пост мэра пока являются Виталий Кличко и Ирина Верещук. При этом, поддержка со стороны Президента Владимира Зеленского будет усиливать позиции кандидата от “Слуги народа”. Впрочем, такие участники гонки, как Алексей Кучеренко и Андрей Пальчевский тоже привнесут “красок” в эту избирательную кампанию. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Александра Рашмедилова.

По ее словам, “позиции Кличко пока ровные”. Особых колебаний рейтинга этого кандидата пока не происходит, в то время как позиции Ирины Верещук укрепляются.

“Это указывает на то, что выбор (в партии "Слуга народа“ — ред.) был сделан относительно верный. Потому что, возможно, выбор в сторону Верещук позволил минимизировать негативный шлейф вокруг кандидатов от власти и условно взять какой-то серединный результат”, — отмечает эксперт.

Рашмедилова добавляет, что президентская поддержка Ирины Врещук — это усиление ее позиций.

“Это конечно усиление Верещук. Также ее позиции усиливает карьерный рост, всё-таки она уже имеет определенный опыт за плечами. У неё базовое образование, она ровно двигается по карьерной лестнице. Причем нельзя сказать, что она какой-то случайный человек. Она на своём политическом пути, по своей политической карьере двигается достаточно ровно и является стабильным прогнозируемым кандидатом. Думаю, что не в последнюю очередь вот её такая умеренность, без резких шатаний, без особого негативного имиджа за плечами, сыграла тоже в плюс. Она ведь не была фаворитом первично, но смогла обойти своих конкурентов (на партийных праймериз — ред.), и убедить в том, что она может”, — пояснила политолог.

Также, эксперт считает, что мэрская гонка в Киеве будет интересной. Есть другие кандидаты, их палитра “достаточно широкая”, поэтому этот “забег” точно не будет пресным, говорит Рашмедилова.

“Я хотела бы видеть качественную дискуссию, хотела бы видеть какое-то соревнование в программах, решении вопросов. Чтобы это не был конкурс талантов и шуток. Чтобы политический соревновательный момент не превращали, условно, в балаган. Хотелось бы видеть конкурентов более сильных. Там у нас дальше идут Кучеренко и Пальчевский. И это всё-таки должно повысить уровень дискуссий. Главное, чтобы она была профессиональной, а не просто эмоциональной”, - резюмировала она.

Напомним, по данным социологов во второй тур грядущих мэрских выборов в столице выходят Кличко и кандидат от “Слуги народа” — Ирина Верещук.

При этом, порядка 40% киевлян не довольны итогами деятельности Кличка на посту.

Также напомним, в одном из своих недавних интервью Ирина Верещук, комментируя свои преимущества как кандидата в меры Киева, сказала, что в ее команде сегодня “президент, премьер и монобольшинство”.