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Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
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Кулеба назвал ключевое условие проведения встречи лидеров в "нормандском формате"

Кулеба назвал ключевое условие проведения встречи лидеров в "нормандском формате"

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская сторона надеется, что Российская Федерация проявит политическую волю для проведения встречи лидеров в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает УНН.

"Что касается саммита наших лидеров - президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, то Украина стремится к такой встрече, мы хотим ее провести. Мы очень надеемся, что Российская Федерация так же проявит политическую волю для ее проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры разработали конкретные результаты", - сказал министр.

Как ранее сообщил Кулеба, "ключ к миру в Украине находится в Москве".

Источник: УНН
Теги: Россия, Нормандская четверка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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