Кулеба о суррогатном материнстве: будем искать гуманное и законное решение

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украина в вопросе суррогатного материнства будет искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает корреспондент УНН.

"Суррогатное материнство - это очень чувствительный вопрос гуманитарного характера. В Украине суррогатное материнство разрешено законодательством, это не является незаконным. Но это настолько чувствительная и тонкая сфера, в которой нужно обеспечить уважение прав родителей и прав детей, уважение к законодательству страны гражданства родителей, в данном случае - с законодательством Испании", - сказал министр.

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"Это очень сложная проблема, и этим летом мы осознали ее масштаб, и будем искать такое решение, которое будет гуманным, и одновременно законным", - добавил он.

Напомним, в мае на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.

Как сообщал УНН, летом к уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой обратились 91 иностранных супружеских пар, ожидающих возможности забрать из Украины 97 детей, рожденных суррогатными матерями.