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Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
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Новости: Политика
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Любое сравнение ситуации в Беларуси и в Украине некорректно - Кулеба

Любое сравнение ситуации в Беларуси и в Украине некорректно - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Любое сравнение ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси, с событиями, которые произошли в Украине, является некорректным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи, передает корреспондент УНН.

"Что касается Беларуси, то я хочу поддержать свою коллегу: любое сравнение ситуации в Беларуси и в Украине является некорректным. Беларусь - это Беларусь, Украина - это Украина", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что в оценке событий в Беларуси Украина разделяет позицию Европейского Союза, и сегодня министр обсудил этот вопрос со своей испанской коллегой.

Напомним, по мнению украинского дипломата, кризис в Беларуси подталкивает республику к сближению с Российской Федерацией, движения навстречу нет.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба
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