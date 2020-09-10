СНБО: Украина и Польша начнут новый формат сотрудничества

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Государственный секретарь, Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Государственный секретарь, Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох договорились начать новый формат сотрудничества ведомств на подобии “Люблинского треугольника”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная декларация министров иностранных дел Украины, Республики Польша и Литовской Республики о создании нового политического формата “Люблинский треугольник” была подписана 28 июля 2020 года в польском городе Люблин.

Во время разговора в формате видеоконференции Секретарь СНБО Украины и Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша отметили конструктивный характере сотрудничества ведомств по вопросам безопасности.

“Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед”, — сказал Данилов.

“По мнению Данилова и Солоха, приобщение к сотрудничеству литовской стороны позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности. Стороны обсудили ситуацию в Республике Беларусь, отметив, что власти Беларуси должны придерживаться демократических стандартов и обеспечить права и свободы собственному народу”, — добавляется в сообщении.

Так, секретарь СНБО Украины не исключил, что вмешательство Российской Федерации в процессы в Беларуси может усилиться, что приведет к нежелательным для Украины последствиям.

Кроме того, Данилов принял предложение коллеги посетить Польшу с визитом в удобное для него время.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны на 2021 не представляется возможным.