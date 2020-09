Зеленский поблагодарил Меркель за оценку усилий Украины на Донбассе

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за оценку усилий Украины на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщил глава государства на личной странице в Twitter, сообщает УНН.

"Спасибо Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" будет иметь четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "нормандской четверки", - написал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Зеленский провел разговор с Меркель.

Grateful to Angela #Merkel for assessing our efforts towards a peaceful settlement of the conflict in #Donbas . Achieving peace remains a priority for me and all. Hope that the meeting of # N4 leaders 'advisers will have clear decisions & results and N4 leaders will meet soon.