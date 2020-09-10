Посол РФ подарил Лукашенко карты белорусских губерний в составе Российской империи

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в четверг вручил президенту Беларуси Александру Лукашенко карты белорусских губерний в составе Российской империи, передает УНН со ссылкой на "БелТА".

Так, сообщается, что Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим Днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил он.

Как сообщал УНН, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь вступит в войну, если со стороны западных стран начнется агрессия против России.