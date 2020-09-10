Евросоюз продлил персональные санкции против РФ до марта 2021 года

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Европейский Совет продлил санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов физических и юридических лиц, нарушивших территориальную целостность Украины, до 15 марта 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня Советом, передает УНН.

"Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в заявлении.

Ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 человекам и 44 организациям, отметили в ЕС.

Ранее на этой неделе Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовал продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.