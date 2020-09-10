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Евросоюз продлил персональные санкции против РФ до марта 2021 года

Евросоюз продлил персональные санкции против РФ до марта 2021 года

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Европейский Совет продлил санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов физических и юридических лиц, нарушивших территориальную целостность Украины, до 15 марта 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня Советом, передает УНН.

"Сегодня Совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в заявлении.

Ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 человекам и 44 организациям, отметили в ЕС.

Ранее на этой неделе Комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовал продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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