Золотарев прокомментировал нашумевший предвыборный ролик Верещук: кандидат от него даже выиграла

КИЕВ. 10 сентября. УНН. На прошлой неделе кадры со съемок предвыборного ролика Ирины Верещук всколыхнули всю сеть. И хотя сам ролик еще не вышел в прокат, о нем уже говорит чуть ли не вся страна. О том, как такой неожиданный и вирусный эффект кадров с Ириной Верещук сказался на ее рейтинге в комментарии УНН сказал политолог Андрей Золотарев.

"Да, это смело и неординарно", - говорит он, объясняя, что различные целевые аудитории воспринимали опубликованы кадры по-разному. И что касается молодежи, которая и является основным избирателем Верещук, то никакой негативной реакции от этой аудитории нет.

"... для избирателя Верещук, молодого, там никакого "криминала" нет. А эти демотиваторы и фотожабы - это тоже неплохо. Для политика реклама это - хорошо, и она таким образом подняла свою узнаваемость.

За последние две недели, если в некоторых исследованиях был Пальчевский, то сейчас Верещук вышла на второе место, то, что я видел по рейтингам, и имеет все шансы выйти с Кличко в финал. Поэтому, программа минимум выполняется", - сказал он.

Ранее УНН публиковал эксклюзивные кадры с предвыборного ролика Ирины Верещук.