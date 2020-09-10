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ВАКС не является составной так называемой "антикоррупционной триады" - Танасевич

ВАКС не является составной так называемой "антикоррупционной триады" - Танасевич

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд не является составной так называемой "антикоррупционной триады". Об этом глава Антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила во время рассмотрения представления 50 депутатов о конституционности НАБУ, предает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Она еще раз подчеркнула, что ВАКС является высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и не является составной так называемой "антикоррупционной триады", - говорится в сообщении.

Глава суда также отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не является единственным органом, который осуществляет досудебное расследование по уголовным правонарушениями, подсудимым Антикорсуду в соответствии со статьей 33-1 УПК Украины: из 24 составов уголовных преступлений лишь 13 относятся к исключительной подследственности НАБУ, остальные могут расследоваться следственными органами безопасности, Национальной полиции, Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что ликвидация антикоррупционных органов в Украине приведет к внутриполитическим изменениям и вызовет острую международно-правовую реакцию.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд, НАБУ
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