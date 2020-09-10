Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в нардепы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 3 кандидатов в народные депутаты Украины. Всего зарегистрировано 6 кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Зарегистрировано трех кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 208, выдвинутых политическими партиями. Всего зарегистрировано 6 кандидатов в народные депутаты Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировал трех кандидатов в народные депутаты Украины в этом округе. А именно:

— Донца Ивана Михайловича, родился 3 октября 1956 года в селе Николаевка Менского района Черниговской области, гражданина Украины, члена Прогрессивной социалистической партии Украины, проживает в Чернигове Черниговского района Черниговской области, субъект выдвижения — Прогрессивная социалистическая партия Украины;

— Ляшко Олега Валерьевича, родился 3 декабря 1972 года в городе Чернигове, гражданина Украины, лидера политической партии “Радикальная партия Олега Ляшко”, члена Политической партии “Радикальная партия Олега Ляшко”, проживает в городе Киеве, субъект выдвижения — Политическая партия “Радикальная партия Олега Ляшко”;

— Черного Виталия Анатольевича, родился 29 апреля 1982 года в селе Новоакимовка Мелитопольского района Запорожской области, члена Политической партии “Команда Сергея Минько”, проживает в городе Мелитополе Мелитопольского района Запорожской области, субъект выдвижения — Политическая партия “Команда Сергея Минько”.

Так, ранее Комиссией уже было зарегистрировано три кандидата в народные депутаты Украины в ОИО № 208 — Алексея Оскера, Михаила побегает и Сергея Суханова.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины ОИО № 208, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 4 сентября 2020 года № 231.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября.