Чубарову на киевский адрес принесли письмо от "Верховного суда" оккупированного Крыма
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову Укрпочта принесла письмо автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Какого черта? ... Вчера Укрпочта принесла мне на домашний адрес "письмо простое (международное)", автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым", - написал Чубаров.
По его словам, раскрыв конверт (фото № 1), он обнаружил в нем другой запечатанный конверт (фото № 2), в котором уже находилось само письмо.
"Зная, что почтовые отправления из оккупированного Крыма не могут самостоятельно передвигаться через государственные границы, осмотрел оба конверты. Обратите внимание на почтовые штемпели в правом верхнем углу "внешнего" конверта (фото № 1, № 3 (увеличенное))", - подчеркнул он.
Чубаров отмечает, что это примитивная хитрость, но достаточная, чтобы обойти санкции и обмануть Укрпочту.
"Схема простая: "Верховный суд Республики Крым" направляет свое почтовое отправление в Ставрополь, РФ (или еще куда), откуда оно попадает в город Михайловское Ставропольского края (или еще куда), откуда уже расходится в разные концы мира как "международная" отправка", - написал Чубаров.
Также Чубаров спросил у Укрпочты, неужели так трудно при сортировке почтовых отправлений, поступающих из РФ в Украину, отделять отправления из оккупированного Крыма как незаконные и возвращать их обратно почтовым учреждениям РФ, что пытаются таким образом размывать суверенитет Украины над Крымом?
"Есть вопросы и к СБУ - кто-то в нашей стране проверяет почтовые отправления с РФ на наличие в них веществ, которые могут представлять опасность для жизни людей?" - добавил он.
Напомним, "дело Чубарова" в оккупированном Крыму поручили как можно быстрее прогнать через суд.