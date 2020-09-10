Новости: Политика
Четверг, 10 сентября 2020, 20:54 • Татьяна Юдина • 72780
Активисты отправились к резиденции Зеленского: в колонне около сотни автомобилей
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Активисты, выступающие против капитуляции, решили устроить акцию прямо под резиденцией Президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас в колонне, которая отправилась от метро "Теремки", около сотни авто, передает УНН.
Как сообщил корреспондент УНН, на машинах видны флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы". Колонна растянулась на несколько километров.
"Мы должны показать Зеленскому, что украинцы умеют защищаться даже несмотря на диверсантов и вражеских агентов при власти! Остановим капитуляцию вместе!" - говорится на официальной странице "Национального корпуса" в анонсе мероприятия.
Ранее суд обязал СБУ возбудить дело против председателя ОП по признакам госизмены.
Источник: УНН
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