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Активисты отправились к резиденции Зеленского: в колонне около сотни автомобилей

Активисты отправились к резиденции Зеленского: в колонне около сотни автомобилей

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Активисты, выступающие против капитуляции, решили устроить акцию прямо под резиденцией Президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас в колонне, которая отправилась от метро "Теремки", около сотни авто, передает УНН.

Как сообщил корреспондент УНН, на машинах видны флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Свободы". Колонна растянулась на несколько километров.

"Мы должны показать Зеленскому, что украинцы умеют защищаться даже несмотря на диверсантов и вражеских агентов при власти! Остановим капитуляцию вместе!" - говорится на официальной странице "Национального корпуса" в анонсе мероприятия.

Ранее суд обязал СБУ возбудить дело против председателя ОП по признакам госизмены.

Источник: УНН
Теги: Украина, активисты, Владимир Зеленский
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