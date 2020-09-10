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Корниенко: компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью

Корниенко: компетентные органы должны проверять информацию, которую рассказал Богдан в интервью

Александр Корниенко

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Нужно, чтобы компетентные органы разбирались, действительно ли в интервью, которое дал экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан есть факты. Об этом заявил народный депутат, руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале Украина 24, передает УНН.

На вопрос, действительно ли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сотрудничает с Российским руководством и согласовывает в Москве кадровые назначения и действительно ли он регулярно встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко в ресторане Sanahunt, Корниенко ответил: "Там (в интервью - ред.) много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6 или 7 году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией".

Также на вопрос, могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко, Корниенко ответил: "Не знаю".

Напомним, экс-голова Офиса Президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий председатель Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщалось, ГБР после вчерашнего интервью вызвало Богдана на допрос.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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