Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении ряда дипломатических представителей Украины, передает УНН.
Зеленский уволил Геннадия Надоленко с должности посла Украины в Израиле и назначил на эту должность Евгения Корнейчука.
"Назначить Корнейчука Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль", - говорится в указе №385 / 2020.
Послом Украины в Казахстане назначено Петра Врублевского, а Александра Горина освобождено от должности посла в Южной Корее.
"Назначить Врублевского Петра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №386/2020.
Напомним, Зеленский уволил посла Украины в Румынии.