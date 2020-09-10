Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении и назначении ряда дипломатических представителей Украины, передает УНН.

Зеленский уволил Геннадия Надоленко с должности посла Украины в Израиле и назначил на эту должность Евгения Корнейчука.

"Назначить Корнейчука Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль", - говорится в указе №385 / 2020.

Послом Украины в Казахстане назначено Петра Врублевского, а Александра Горина освобождено от должности посла в Южной Корее.

"Назначить Врублевского Петра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №386/2020.

Напомним, Зеленский уволил посла Украины в Румынии.