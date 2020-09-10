ЕС пригрозил Великобритании последствиями из-за законопроекта, нарушающего соглашение о Brexit

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Шефчович заявил, что принятие законопроекта о внутреннем рынке Великобритании в его нынешнем виде будет чрезвычайно серьезным нарушением соглашения о выходе Великобритании из ЕС и международного права. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в четверг, 10 сентября, по итогам внеочередного заседания совместного комитета ЕС и Великобритании, на котором вице-президент Еврокомиссии встретился с представителем Великобритании Майкл Гоувом, передает УНН со ссылкой на DW.

“Вице-президент недвусмысленно заявил, что своевременное и полное выполнение соглашения о выходе Великобритании из ЕС включая протокол по Ирландии / Северной Ирландии, с которым согласились премьер-министр Борис Джонсон и его правительство и который ратифицировали палаты парламента Великобритании менее года назад, — это юридическое обязательство”, — отметили в Еврокомиссии и добавили, что ЕС ожидает, что “буква и дух этого соглашения будут полностью соблюдаться”.

“Нарушение условий соглашения о выходе может нарушить международное право, подорвать доверие и поставить под угрозу дальнейшие переговоры об отношениях (между ЕС и Великобританией)”, — отметили в ЕК.

В заявлении напомнили, что согласно международному праву соглашение о выходе Великобритании из ЕС юридические последствия. Соответственно со дня вступления в силу 1 февраля 2020 года ни ЕС, ни Великобритания не могут в одностороннем порядке ее менять или пренебрегать ею. Также в ЕС не принимают аргумент, что целью законопроекта является защита Белфастского соглашения (о прекращении конфликта в Северной Ирландии — Ред.). В Брюсселе считают, что все происходит наоборот.

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Шефчович заявил, что через этот законопроект Великобритания серьезно повредила доверие между ЕС и Великобританией. “Он напомнил правительству Великобритании, что соглашение о выходе имеет ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, которые Европейский Союз не будет стесняться применять”, — подытожили в заявлении.

Впрочем, по словам Майкла Гоува, он сказал Шефчовичу, что “не будет и не может” отозвать соответствующие части законопроекта, как того требует Еврокомиссия. Он возразил, что меры, прописанные в законопроекте, имеют целью “отменить” соглашение о Brexit или “избежать” обязательств Великобритании. Гоув заявил, что Лондон остается “абсолютно серьезным” по воплощению договоренностей о Северной Ирландии.

Первое голосование за этот законопроект в Палате общин запланировано на 14 сентября, дальнейшие дебаты запланированы на 15, 16, 21 и 22 сентября.

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