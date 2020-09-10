Кличко, в той или иной степени, "вовлечен" в 28 уголовных производств - Верещук

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко в той или иной степени "вовлечен" в 28 уголовных производств, ходит на допросы в качестве свидетеля и не исключено, что знал о хищениях на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Об этом в эфире одного в телеканалов рассказала кандидат на должность мэра столицы, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"На сегодня есть 28 уголовных производств, в которые, в той или иной степени, вовлечен господин Кличко, его вызывают в качестве свидетеля, возможно получит подозрение - но это не вопрос ко мне как кандидату на должность городского головы. Этот вопрос - правоохранительных органов, и они должны им заниматься. Большая часть (уголовных производств - ред.) - за последний год", - сказала она.

Кроме того, Ирина Верещук отметила, что уже обратилась к министру внутренних делах Арсену Авакову с запросом о хищении средств при строительстве Подольско-Воскресенского моста.

"Есть основания полагать, что на Подольско-Воскресенском мосту разворовывались средства, и был вовлечен господин Кличко, как глава города, который ставил подписи, и тому подобное. ... Я, как народный депутат, сделала обращение на имя господина Авакова, сейчас получу информацию, когда были проведены обыски, если они были, и мы это все будем обнародовать", - уточнила она.

Как писал УНН, по данным социологов, Кличко и Верещук лидируют в мэрской гонке столицы.