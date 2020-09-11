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Верещук рассказала, как будет бороться с коррупцией в Киеве

Верещук рассказала, как будет бороться с коррупцией в Киеве

Ирина Верещук

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кандидат на должность городского головы столицы Ирина Верещук пообещала сделать все от себя зависящее для наказания причастных к коррупционным схемам в Киеве. Об этом сказала в эфире программы “Право на власть”, передает УНН.

“На сегодня есть 28 уголовных производств по деятельности или бездеятельности городского головы и команды городского головы. Я, как мэр Киева, придя на должность и имея доступ к документам, отчетам аудитов, все что потребуется предоставить правоохранительным органам, чтобы ускорить вопросы реализации и доведение до судебных приговоров и реальных, так сказать, наказаний лиц, которые были или „привели“ себя к коррупционным деяниям в Киеве — все будет сделано”, — сказала она.

Кандидат напомнила, что годовой бюджет Киева составляет 58 млрд грн. И при отсутствии коррупции, таких средств вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта, жизни и безопасности киевлян, отметила Верещук.

“И я убеждена, что Киев — это столица всех украинцев — киевлян: какие здесь родились, и тех, которые приехали, которые своим трудом и энергией вкладываются. Киеву более 1500 лет, и сюда ехали за украинской мечтой, и это модель Украины”, — добавила она.

Как писал УНН, Верещук снова вызвала Кличко на дебаты. После первого такого приглашения, у Кличко на него до сих пор не ответили.

Заметим, что по данным социологических исследований во второй тур столичных выборов сейчас выходят Кличко и Верещук. И именно кандидата от “Слуги народа” политологи называют наиболее неудобной для действующего мэра.

Источник: УНН
Теги: Киев, коррупция, местные выборы, мэр, Слуга народа
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